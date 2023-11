La definizione e la soluzione di: Produce fasci di luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosita : Produce fasci di luce

Anche "colori primari additivi") sono due o più fasci luminosi che singolarmente producono sensazioni di colore distinte e che, pervenendo insieme, o in... Il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission of radiation», in italiano "amplificazione della luce mediante emissione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Produce fasci di luce : produce; fasci; luce; produce una luce fioca; produce l auto Qashqai; Il rapporto tra effetto e ciò che lo produce ; produce luce fioca; Eccesso che produce effetti negativi; produce solo verdure; fasci di luce; fasci di grano falciato; fasci d erba seccata; L insieme dei fasci fibrovascolari di una foglia; Lancia fasci di luce; L emissione di luce dei neon; Si accende ma non per far luce ; Proietta luce intermittente; I colpi di luce nelle chiome; Studia i problemi morali alla luce delle più recenti scoperte della medicina; Produce una luce fioca;

Cerca altre Definizioni