La definizione e la soluzione di: Pittore e architetto del Neoclassicismo che lavorò per il re Carlo Alberto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PELAGIO PALAGI

Significato/Curiosita : Pittore e architetto del neoclassicismo che lavoro per il re carlo alberto

1825) è stato un pittore e politico francese. l’artista david rappresenta la prima fase del neoclassicismo, quella detta “pre – rivoluzionaria e rivoluzionaria”... Pelagio Palagi (anche Pelagi) (Bologna, 25 maggio 1775 – Torino, 6 marzo 1860) è stato un architetto e scultore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

