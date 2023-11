La definizione e la soluzione di: Pari in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Pari in volo

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il livello di volo (in inglese flight level) o fl, è una superficie ideale a pressione atmosferica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pari in volo : pari; volo; L ordine di animali le cui dita sono in numero pari ; Sigla pari a USD; Sono pari nell Idaho; Il primo tra i pari ; Vamp senza pari ; Sono pari negli extra; Borseggio compiuto al volo ; Hanno il ponte di volo ; Così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti; Agevola il volo cieco; L esordio nel volo ; Attrezzate per il volo ;

