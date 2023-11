La definizione e la soluzione di: Metallo raro radioattivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POLONIO

Significato/Curiosita : Metallo raro radioattivo

Estremamente radioattivo e raro, chimicamente simile al tellurio e al bismuto e si trova nei minerali di uranio. questa sostanza radioattiva si scioglie... Il polonio è l'elemento chimico di numero atomico 84 e il suo simbolo è Po. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

