La definizione e la soluzione di: La... corsa a tappe di ciclismo spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VUELTA

Significato/Curiosita : La... corsa a tappe di ciclismo spagnola

la vuelta a españa (['bwelta a es'paa]), spesso indicata semplicemente come vuelta (in italiano: giro di spagna), è una corsa a tappe ciclistica, terza... Sport Vuelta – nella terminologia ciclistica, corsa a tappe che si svolge nei paesi di lingua spagnolaSpagna Vuelta a España – Giro di Spagna, detta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La... corsa a tappe di ciclismo spagnola : corsa; tappe; ciclismo; spagnola; Di quella leggera fa parte la corsa ; Lo sport con prove di nuoto ciclismo e corsa ; Film d animazione con le macchine da corsa ; Sudate per una corsa ; Moto da corsa che derivano da modelli di serie; Vi si svolge la corsa delle 500 miglia; Uno sport a tappe ; Il piano con tappe per realizzare il progetto; Road : piano di lavoro da svolgersi in più tappe ; tappe di una crociera; Materia prima per tappe ­ti; Le tappe del beone; Lo sport con prove di nuoto ciclismo e corsa; Alfredo che fu un asso del ciclismo ; Lo è il campione del mondo di ciclismo ; Un Francesco campione del ciclismo ; Un Giuseppe del ciclismo ; Il Damiano del ciclismo ; Città spagnola sul fiume Ebro; La serie televisiva spagnola con il Professore e Tokyo; Provincia spagnola ; Un cane da difesa d origine spagnola ; Regione spagnola con capoluogo Valladolid; Maura attrice spagnola ;

Cerca altre Definizioni