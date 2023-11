La definizione e la soluzione di: Giuseppe, storico lombardo cui si ispirò Manzoni per scrivere i Promessi sposi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIPAMONTI

Significato/Curiosita : Giuseppe storico lombardo cui si ispiro manzoni per scrivere i promessi sposi

Romanzieri italiani di tutti i tempi per il suo celebre romanzo i promessi sposi, caposaldo della letteratura italiana, manzoni ebbe il merito principale... Giuseppe Ripamonti (Tegnone, agosto 1573 – Rovagnate, 11 agosto 1643) è stato un presbitero e storico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

