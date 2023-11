La definizione e la soluzione di: Gioco enigmistico con lettere e disegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REBUS

Significato/Curiosita : Gioco enigmistico con lettere e disegni

Settimana enigmistica". i rebus fondati su uno schema enigmistico aggiuntivo, come il rebus a cambio (la soluzione si ricava cambiando alcune lettere delle... Il rebus è un gioco enigmistico consistente in una vignetta che il solutore deve interpretare per ricavarne una frase risolutiva. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gioco enigmistico con lettere e disegni : gioco; enigmistico; lettere; disegni; Un gioco di mani; Scala gioco di carte; gioco a squadre da ragazzi; Il gioco del calcio negli Stati Uniti; Il gioco a carte scientifico; Truffano al gioco ; Gioco enigmistico illustrato; Gioco enigmistico con figure lettere e anagrammi; Un programma televisivo enigmistico ing; Un gioco enigmistico fatto di lettere e disegni; Gioco enigmistico con figure, lettere e anagrammi; Gioco enigmistico di incastri numerici; Cinque in lettere ; Due lettere di Tiberio; Irregolare in tre lettere ; Raccolta di modelli di lettere amorose; In testa o in calce alle lettere ; In calce a molte lettere ; Una serie di disegni a fumetti affiancati; I disegni a lato: la parte in comune dei loro nomi; I disegni delle piastrelle; I film con disegni animati; I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I Universo; I disegni di satira sui quotidiani;

Cerca altre Definizioni