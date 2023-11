La definizione e la soluzione di: Film che valse l Oscar a Sophia Loren. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LA CIOCIARA

Significato/Curiosita : Film che valse l oscar a sophia loren

Un'occasione speciale per un'attrice di 46 anni. per il film l'attrice si ispirò a sophia loren ed anna magnani e visionò mamma roma di pier paolo pasolini... La ciociara è un film del 1960 diretto da Vittorio De Sica. Il soggetto è un adattamento di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini dall'omonimo romanzo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

