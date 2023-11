La definizione e la soluzione di: Elementi del problema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATI

Significato/Curiosita : Elementi del problema

Degli elementi (o semplicemente tavola periodica o tavola di mendeleev) è lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici sulla base del loro numero... In informatica, una base di dati o banca dati (in inglese database, comune anche in italiano) è una collezione di dati organizzati immagazzinata e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Elementi del problema : elementi; problema; elementi della rampa; Un chiodo che collega elementi metallici; Gli elementi per il collage; Uno fra i quattro elementi da cui si considerava costituita la materia; Storie per bambini con elementi di fantasia; Gli elementi di una catena; La filosofia relativa al problema della conoscenza; La si cerca per risolvere un problema complesso; In fondo al problema ; Rinviare ad altri un problema ; Ruvidità problema ; Un elemento del problema ;

