La definizione e la soluzione di: L ex colonia britannica nell attuale Ghana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COSTA D ORO

Significato/Curiosita : L ex colonia britannica nell attuale ghana

L'intero territorio dell'attuale ghana. la colonia era considerata il "fiore all'occhiello" dell'impero britannico in africa. ghana era invece il nome... Costa d'Oro – ex colonia dell'Impero britannico nell'Africa occidentale Costa d'Oro (Gold Coast) – città del Queensland in Australia Costa d'oro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L ex colonia britannica nell attuale Ghana : colonia; britannica; attuale; ghana; Uno a colonia ; Bagna colonia e Strasburgo; Ex colonia belga in Africa; Stato dell Africa dell est ex colonia portoghese; La città umbra colonia romana nel 241 aC; Ex colonia portoghese in Cina; Olivia attrice britannica ; Testata britannica di politica e finanza: The; Serie TV britannica sul mondo del lavoro ing; La pronuncia della BBC britannica ; La regina britannica devota figlia di re Lear; L attrice britannica Wright; Il Daniel attuale presidente del Nicaragua; L attuale nome della Lucania; Abitavano l attuale penisola salentina; Relative all epoca attuale ; L attuale San Pietroburgo; Sergio l attuale presidente della Repubblica; Lo Stato compreso tra il ghana e il Benin; Capitale del ghana ; Una ricchezza del ghana ; La capitale del ghana ; Tra ghana e Benin; Tra il ghana e il Benin;

Cerca altre Definizioni