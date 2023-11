La definizione e la soluzione di: Città francese della Nuova Aquitania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AGEN

Significato/Curiosita : Citta francese della nuova aquitania

Guida sull'uso delle fonti. la nuova aquitania (in francese nouvelle-aquitaine /nuvlaki'tn/; in occitano aquitània nava; in basco akitania berria)... Agen è un comune francese di 35.260 abitanti capoluogo del dipartimento del Lot e Garonna della regione della Nuova Aquitania. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

