La definizione e la soluzione di: Il cantautore che fu leader dei Nirvana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : KURT COBAIN

Significato/Curiosita : Il cantautore che fu leader dei nirvana

1967 – seattle, 5 aprile 1994) è stato un cantautore e chitarrista statunitense. noto come leader dei nirvana, band considerata tra le più rappresentative... Kurt Donald Cobain (Aberdeen, 20 febbraio 1967 – Seattle, 5 aprile 1994) è stato un cantautore e chitarrista statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

