La definizione e la soluzione di: C è anche quella da chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROBA

Significato/Curiosita : C e anche quella da chiodi

Le reliquie dei sacri chiodi (o santi chiodi) sono tre (o quattro) e corrispondono ai chiodi che, secondo la tradizione, sono stati utilizzati durante... La roba è una novella di Giovanni Verga pubblicata per la prima volta sulla rivista La Rassegna Settimanale nel 1880, poi successivamente compresa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : C è anche quella da chiodi : anche; quella; chiodi; La regione dell Italia settentrionale che i Romani chiamavano anche citeriore; Comprendono anche i gechi; È detto anche pappafico; Il minerale detto anche rubino d arsenico; È detto anche filugello; È detta anche cetriolo di mare; Di quella leggera fa parte la corsa; Wagner compose quella delle Valchirie; Chi imita segue quella degli altri; È nota quella di Gallura; È rinomata quella ligure; Negli aeroporti c è quella a vento; Il negozio con chiodi e viti; Servono per piantare chiodi ; Un vino con i chiodi ; Pianta i chiodi negli zoccoli; Un fiore da chiodi ; Se è da chiodi è strana;

Cerca altre Definizioni