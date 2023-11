La definizione e la soluzione di: Accumuli bianchi come quello sul Pollino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NEVAI

Significato/Curiosita : Accumuli bianchi come quello sul pollino

126111°e39.931111; 16.126111 il parco nazionale del pollino (internazionalmente noto come pollino global geopark), situato tra basilicata e calabria tra... Gli Appennini attualmente non presentano vaste zone glaciali per via della modesta altitudine e della latitudine più bassa rispetto alle Alpi; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Accumuli bianchi come quello sul Pollino : accumuli; bianchi; come; quello; pollino; Albero a fiori bianchi e grandi foglie cuoriformi; Mustelidi bianchi e marron persone scaltre; Quelli pallidi sono bianchi ; Come il mantello del cavallo risultato dalla mescolanza di peli bianchi e neri; Ha tasti bianchi e neri; Così sono i vini né bianchi né rossi; Un uccello come l egretta; Un elemento come i chip dei computer; Memorabile come un avventurosa impresa; I network come Facebook; Clamorosa come certe vittorie; Reticente come i malavitosi; quello che si sceglie fra due mali; quello terrestre passa per i poli; È lungo quello delle Amazzoni; L Italia s è cinta di quello di Scipio; Involtino: nei ristoranti cinesi e simile a quello primavera; quello umano include tutti;

Cerca altre Definizioni