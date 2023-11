La definizione e la soluzione di: Si usava per fare le candele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEGO

Significato/Curiosita : Si usava per fare le candele

Storia della fabbricazione delle candele si sviluppò attraverso i secoli in modo indipendente in vari luoghi. delle candele furono fabbricate dai romani a... Il sego è un grasso di equini, ovini, suini; ma in particolare di bovini. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

