La definizione e la soluzione di: Si usano per giocare a badminton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLANI

Significato/Curiosita : Si usano per giocare a badminton

"palla in or out" e per i tocchi del muro "tocco sì o no". per il fallo "palla in or out" in italia e in alcuni tornei si usano riprese televisive ad... Il volano è un organo meccanico atto a limitare gli eccessi di energia meccanica motrice sul lavoro meccanico totale (o di quest'ultimo sull'energia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

