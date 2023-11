La definizione e la soluzione di: Una persona uguale a un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : Una persona uguale a un altra

Ricevuto intenzionalmente un danno causato da un'altra persona, di infliggere a quest'ultima un danno, uguale all'offesa ricevuta. in uso presso diverse popolazioni... Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. Questo fatto ha maggiore risonanza se la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

