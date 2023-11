La definizione e la soluzione di: Tutta bagnata di un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTRISA

Significato/Curiosita : Tutta bagnata di un liquido

Senza grumi. si pone una piccola parte del liquido ottenuto su una padella circolare e si fa cuocere il liquido, girando la padella dal manico, con abilità... La basilica concattedrale di Sant'Andrea è la più grande chiesa di Mantova. Opera di Leon Battista Alberti nello sviluppo dell'architettura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tutta bagnata di un liquido : tutta; bagnata; liquido; Pulsa per tutta la vita; Da qui si osserva quasi tutta Matera; Pietra tutta buchi; La Anna attrice in tutta colpa di Freud; Onesto a tutta prova; Un film con Isabella Ragonese: tutta la vita; È bagnata a sud dal Mediterraneo; Inzuppata bagnata ; È bagnata dal Tronto; È bagnata dall Adriatico; bagnata nel colore; Leggermente bagnata ; Necessità di liquido ; Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido ; Un solco liquido ; Un liquido anestetizzante; Se è secco dà più liquido ; liquido che non fa ghiacciare le tubature;

Cerca altre Definizioni