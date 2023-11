La definizione e la soluzione di: Thomas Stearns de La terra desolata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ELIOT

Significato/Curiosita : Thomas stearns de la terra desolata

la terra desolata (the waste land) è un poemetto del 1922 di t. s. eliot. è probabilmente l'opera più celebre del poeta anglo-americano, vissuto tra ottocento... T. S. Eliot, pseudonimo di Thomas Stearns Eliot (Saint Louis, 26 settembre 1888 – Londra, 4 gennaio 1965), è stato un poeta, saggista, critico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Thomas Stearns de La terra desolata : thomas; stearns; terra; desolata; Come la montagna di thomas Mann; Il thomas vincitore del Tour de France 2018; Il thomas medico in Pollyanna; Il Kröger di thomas Mann; thomas scrittore tedesco; thomas per gli amici; Thomas stearns che scrisse La terra desolata; La terra dei cow boys; La terra ne compie 365 all anno; Il poeta e drammaturgo autore de La terra desolata; Li fa la terra attorno al sole; La parte dell aratro che fende la terra ; Sta fra la terra e Giove; Il poeta e drammaturgo autore de La terra desolata ; Una zona desolata ; Una landa desolata e inospitale; Il drammaturgo anglo-americano de La terra desolata ; Scrisse Di terra desolata ; Il poeta autore de La terra desolata ;

Cerca altre Definizioni