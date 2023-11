La definizione e la soluzione di: Un tegame in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CASSERUOLA

Significato/Curiosita : Un tegame in cucina

Il tegame è un tipo di pentola usato in cucina, affine alla casseruola. costruito in metallo: acciaio inox, alluminio, rame stagnato, ferro smaltato o... La casseruola è un tipo di pentola usato in cucina. Costruita in metallo, con il fondo piatto e le pareti alte con uno o due manici, può essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un tegame in cucina : tegame; cucina; È simile al tegame ma più fonda; Un tegame largo e basso; tegame in cui cuocere e servire spigole e orate; Piccolo tegame a un manico spesso per liquidi; In mezzo al tegame ; Il tegame per le torte; Crespella della cucina messicana; La cucina con i tortellini; Quello frìtto e una specialità della cucina emiliana; Il primo rappresentativo della cucina meneghina; Zona centrale della cucina ; Cucchiaione da cucina ;

Cerca altre Definizioni