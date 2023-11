La definizione e la soluzione di: Studia per diventare sacerdote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SEMINARISTA

Significato/Curiosita : Studia per diventare sacerdote

Significati, vedi sacerdote (disambigua). disambiguazione – "sacerdoti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sacerdoti (disambigua). disambiguazione... Il seminarista è nella Chiesa cattolica colui che frequenta il seminario per la preparazione spirituale, teologica e umana, in vista dell'ordinazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Studia per diventare sacerdote : studia; diventare; sacerdote; La studia l ergastolano; La scienza che studia e descrive il mondo intorno a noi; studia i problemi morali alla luce delle più recenti scoperte della medicina; La scienza che studia la progettazione e la costruzione di circuiti per computer; Il passato che si studia compreso fra il 1500 e il 1800; La scienza che studia aritmie e ipertensione; Il nuovo allenatore le ha promesso di farla diventare un olimpica; Può diventare un gol; Può diventare rosso di sera; La cabala li fa diventare numeri; Può diventare pane; diventare sempre più duro d orecchi; Il sacerdote -detective di Terence Hill; sacerdote ssa o moglie del sacerdote ; Un discorso da sacerdote ; Sommo sacerdote ebreo; sacerdote ebreo che si ricorda con Neemia; Il sacerdote indossa quello sacro;

Cerca altre Definizioni