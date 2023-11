La definizione e la soluzione di: Storica zona siderurgica della Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUHR

Significato/Curiosita : Storica zona siderurgica della germania

Sul territorio corrispondente alla zona di occupazione della germania assegnata all'unione sovietica alla fine della seconda guerra mondiale. sorse in... La regione della Ruhr (o bacino della Ruhr, in tedesco: Ruhrgebiet, colloquialmente anche Ruhrpott) è una regione storica tedesca nella Renania ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

