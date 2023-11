La definizione e la soluzione di: Stare a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ST

Significato/Curiosita : Stare a sinistra

L'espressione thousand-yard stare o two-thousand-yard, in inglese letteralmente "sguardo a mille iarde", è una locuzione spesso utilizzata per descrivere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Stare a sinistra : stare; sinistra; Un angoletto per stare in pace; Non amano stare in compagnia; Si pratica per stare in forma; Viveri non necessari ma che fanno stare bene; Il tipo riservato ama stare tra le proprie quattro; Piace stare a proprio; L impugnatura con la destra e la sinistra a tennis; Tentare a sinistra ; Il disegno in basso a sinistra ; Folli da destra a sinistra ; Quello del cuore è a sinistra ; Sa usare la sinistra ;

Cerca altre Definizioni