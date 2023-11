La definizione e la soluzione di: È spuntata in un celebre film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PALLOTTOLA

Significato/Curiosita : E spuntata in un celebre film

Secret! è un film del 1984 del trio di registi e sceneggiatori zucker-abrahams-zucker, celebri anche per la serie de una pallottola spuntata e de l'aereo... La pallottola è un proiettile utilizzato da un'arma da fuoco portatile ed individuale. Le pallottole sono generalmente in metallo, solitamente in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

