La definizione e la soluzione di: Sono sempre in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AU

Significato/Curiosita : Sono sempre in aula

Comunque, l'aula presenta sempre una diversificazione dal presbiterio di tipo "diminutivo": quest'ultimo, infatti, risulta sempre essere enfatizzato in importanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

