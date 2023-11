La definizione e la soluzione di: Sono riconosciuti a tutti gli abitanti di uno Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DIRITTI CIVILI

Significato/Curiosita : Sono riconosciuti a tutti gli abitanti di uno stato

25°e32; 35.25 la palestina (ufficialmente stato di palestina; in arabo , dawlat filasin) è uno stato a riconoscimento limitato del vicino oriente... I diritti civili sono l'insieme delle libertà e delle prerogative garantite alle persone fisiche; la loro violazione può comportare grandi problemi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

