La definizione e la soluzione di: Scorre in Vestfalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EMS

Significato/Curiosita : Scorre in vestfalia

Dortmund ascolta (in basso tedesco düörpm) è una città extracircondariale di 586 852 abitanti della renania settentrionale-vestfalia, in germania. è il centro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scorre in Vestfalia : scorre; vestfalia; Il fiume che scorre sotto la Torre Eiffel; Rotella sulla quale scorre una cinghia; scorre in Nordamerica; scorre in Spagna e sbocca nell Atlantico; scorre a Praga; scorre presso Milano; Il Bielefeld club di calcio del nordest vestfalia ; Centro della vestfalia ; Città della Renania Settentrionale-vestfalia ; Fiume che scorre in vestfalia ; Città tedesca della Renania Settentrionale-vestfalia ;

Cerca altre Definizioni