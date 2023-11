La definizione e la soluzione di: Sapeva di non sapere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOCRATE

Significato/Curiosita : Sapeva di non sapere

t tt eda ", ovvero "che non sapeva nulla tranne che sapeva proprio quel fatto (cioè che non sapeva nulla)". di nuovo, più vicino alla citazione... Socrate (in greco antico: St, Sokrátes, pronuncia: [s'krats]; Atene, 470 a.C./469 a.C. – Atene, 399 a.C.) è stato un filosofo greco antico, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

