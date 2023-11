La definizione e la soluzione di: Santiago, il celebre architetto spagnolo che ha progettato un ponte veneziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALATRAVA

Sostanzialmente, si può dire che il dialetto veneziano, più propriamente veneziano lagunare, è parlato in tutta l'area della laguna veneziana, centro storico compreso... Santiago Calatrava Valls (Benimámet, 28 luglio 1951) è un architetto, ingegnere e scultore spagnolo naturalizzato svizzero. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

