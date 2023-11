La definizione e la soluzione di: Relativi al predominio di una parte sulle altre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EGEMONICI

Significato/Curiosita : Relativi al predominio di una parte sulle altre

Nell'arco di due secoli, tra il dodicesimo e il quattordicesimo secolo. con una massa di 14 453 tonnellate, vi predomina la linea curva, con giri di arcate... Cosenza (, IPA: [ko'zna], Cusenza [ku'sna] in dialetto cosentino) è un comune italiano di 63 734 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

