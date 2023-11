La definizione e la soluzione di: Quello vegetale si usa per imbottiture e imballaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRINE

Significato/Curiosita : Quello vegetale si usa per imbottiture e imballaggi

Polietilene e poliestere per farmaceutici, detergenti e cosmetici; nei primi anni settanta era già il primo produttore italiano di imballaggi in plastica... Il contrabbasso è uno strumento musicale della famiglia dei cordofoni ad arco. È nato nel XVI secolo in Europa; il suono viene prodotto tramite ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quello vegetale si usa per imbottiture e imballaggi : quello; vegetale; imbottiture; imballaggi; quello che si sceglie fra due mali; quello terrestre passa per i poli; È lungo quello delle Amazzoni; L Italia s è cinta di quello di Scipio; Involtino: nei ristoranti cinesi e simile a quello primavera; quello umano include tutti; Qual è la terza fonte al mondo di olio vegetale ; Una parete vegetale ; Sostegno vegetale ; Braccio vegetale ; Un vegetale che cresce sulle rocce; Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; Un cotone per imbottiture ; Cotone per imbottiture ; Serve per imbottiture ; Si usano per imbottiture ; Fibra per imbottiture ; Bambagia per imbottiture ; Si usa per imballaggi ; Caratterizzano certi imballaggi protettivi; Recipienti per imballaggi ; Uno stabilimento che produce imballaggi ; Involucri imballaggi ; Materiale per imballaggi ;

Cerca altre Definizioni