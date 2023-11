La definizione e la soluzione di: Prossimo a un altra cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONTIGUO

Significato/Curiosita : Prossimo a un altra cosa

Cercando l'omonimo film di maria sole tognazzi, vedi passato prossimo (film). il passato prossimo (più raramente perfetto composto) è una forma verbale che... La fascia contigua, o anche zona contigua, è uno spazio di mare che si estende per un limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

