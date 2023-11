La definizione e la soluzione di: Pressa idraulica per rivestire con fogli di legno pregiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : IMPIALLACCIATRICE

Significato/Curiosita : Pressa idraulica per rivestire con fogli di legno pregiato

foglie di legno predicato" /> Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pressa idraulica per rivestire con fogli di legno pregiato : pressa; idraulica; rivestire; fogli; legno; pregiato; È permessa senza pressa ; pressa alla fine; Frantoio, pressa ; Un tipo di struttura idraulica per impedire l afflusso dell acqua; Opera architettonica e idraulica insieme; Principio d idraulica ; Principio d idraulica ; Principio d idraulica ; Menzionato o designato a rivestire una carica; rivestire coprire; Si usa per rivestire padelle; rivestire la pillola; rivestire metalli con uno strato lucido; rivestire con isolanti; Un catalogo costituito da fogli mobili; Corrisponde a 500 fogli di carta; Il programma di Microsoft di fogli elettronici; Borsa spesso rigida per stampe fogli e documenti; fogli di pietra; Distribuiti come fogli con pentagrammi; Un tramezzo di legno ; Un legno per matite; Sforacchiano il legno ; Una vasca di legno ; Alberi dal legno bianco; Affonda i denti nel legno ; È molto pregiato quello detto pelle d angelo; pregiato vino rosso; Un pregiato pesce di mare |; pregiato legno rossastro; Raro pregiato ; Legno duro e pregiato ;

Cerca altre Definizioni