La definizione e la soluzione di: La pianta aromatica usata per i serti dei laureati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALLORO

Significato/Curiosita : La pianta aromatica usata per i serti dei laureati

usta per i serbi dei laureati" />L'alloro (Laurus nobilis L., 1753) o lauro è una pianta aromatica e officinale appartenente alla famiglia delle Lauracee, diffusa nel bacino del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La pianta aromatica usata per i serti dei laureati : pianta; aromatica; usata; serti; laureati; Una pianta velenosa; vera è una pianta grassa; vera pianta grassa come l agave; pianta che orna molti davanzali; Una pianta ornamentale; pianta ed essenza orientale usata in profumeria; L erba aromatica detta anche serpillo; Pianta aromatica ; Una pianticella aromatica ; Una pianta aromatica selvatica ottima per tisane; Pianticella aromatica dal fiore medicinale; Un erba aromatica sulla pizza alla marinara; Un erba usata dalla cuoca; Macchina dei cantieri usata per livellare i terreni; Sostanza usata per rendere lucidi i capelli; Lega usata in aeronautica; La storica 4×4 usata dai marines; Pianta ed essenza orientale usata in profumeria; Ornati di serti ; Carica di laureati ; La pianta per i laureati ; Le esercitano molti laureati ; I laureati ne indossano la corona; Sono tutti laureati ; Un titolo spettante a laureati ;

Cerca altre Definizioni