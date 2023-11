La definizione e la soluzione di: In molti sono pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OT

Significato/Curiosita : In molti sono pari

Life peerages act sono create dal sovrano ma, in pratica, nessuna di queste viene creata senza l'assenso del primo ministro. i pari a vita creati sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : In molti sono pari : molti; sono; pari; Così molti illustri pittori ritrassero Cristo; molti li mangiano nel latte la mattina; molti artisti hanno seguito la minimal; Una spesa di molti condomini; Lo hanno molti forni a microonde; Scrisse molti successi con Lennon; L ordine di animali le cui dita sono in numero pari; Donne che si sono coperte di gloria; sono alti quelli di chi ha un animo nobile; Per i meritevoli ci sono quelle di studio; sono cospicui quelli degli affaristi; Lo sono gli orologi che devono essere riparati; L ordine di animali le cui dita sono in numero pari ; Sigla pari a USD; Sono pari nell Idaho; Il primo tra i pari ; Vamp senza pari ; Sono pari negli extra;

Cerca altre Definizioni