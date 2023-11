La definizione e la soluzione di: Ministero dell Università e della ricerca sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MUR

Significato/Curiosita : Ministero dell universita e della ricerca sigla

"spacchettato": da un lato il ministero della pubblica istruzione; dall'altro il ministero dell'università e della ricerca. la finanziaria per il 2008,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

