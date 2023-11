La definizione e la soluzione di: Ha mesi, giorni e santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CALENDARIO

Significato/Curiosita : Ha mesi giorni e santi

La chiesa di gesù cristo dei santi degli ultimi giorni è una denominazione che rivendica la propria appartenenza al cristianesimo, sebbene le chiese cristiane... Il calendario è un sistema adottato dall'uomo per suddividere, calcolare e identificare precisi periodi di tempo. Questi periodi, suddivisi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha mesi, giorni e santi : mesi; giorni; santi; Che dura 36 mesi ; Lo è chi è nato 144 mesi or sono; Periodi di 24 mesi ; Dura tre mesi ; Libri che si pubblicano ogni dodici mesi ; È frequentato da bimbi dai 3 mesi ai 3 anni; Lo sono i giorni di lavoro; giorni della a gennaio; L uccello degli ultimi giorni di gennaio; Il galateo dei giorni nostri; Cade sempre due giorni dopo la Pasqua; La S in certi giorni del calendario; Studio critico della vita dei santi ; santi protettori; In alcune chiese vi si trovano reliquie di santi ; Libro liturgico che elenca tutti i santi ; Elenco di santi e vittime della fede; Circonda la testa dei santi ;

