La definizione e la soluzione di: Legante usato per comporre malte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALCE

Significato/Curiosita : Legante usato per comporre malte

comore malta" />Il termine calce indica una serie di materiali da costruzione, noti fin dall'antichità, ottenuti per cottura a temperatura elevata di calcare, marmo, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

