La definizione e la soluzione di: Idealizzare all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ID

Significato/Curiosita : Idealizzare all inizio

Funzione che ebbe la leggenda del piave nel primo dopoguerra fu quello di idealizzare la grande guerra e di farne dimenticare le atrocità, le sofferenze e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Idealizzare all inizio : idealizzare; inizio; Ha inizio dopo la fuga; L inizio dell esperimento; Danno inizio ai sospetti; L inizio del Lohengrin; Dà inizio sia all estate che all inverno; Dà inizio al quarto trimestre;

Cerca altre Definizioni