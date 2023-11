La definizione e la soluzione di: Grandiosi, eccezionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SPETTACOLOSI | SPETTACOLARI

Significato/Curiosita : Grandiosi eccezionali

Ciclo di affreschi nella cappella sistina, tutti considerati traguardi eccezionali dell'ingegno creativo. lo studio delle sue opere segnò le generazioni... I polacantini (Polacanthinae) sono una sottofamiglia di dinosauri erbivori quadrupedi, appartenenti al gruppo degli anchilosauri. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Grandiosi, eccezionali : grandiosi; eccezionali; grandiosi come gli atti narrati nei poemi epici; grandiosi come le piramidi d Egitto; grandiosi monumenti preistorici; grandiosi , giganteschi; Lo è chi assume atteggiamenti grandiosi ; Lo sono le idee davvero eccezionali ; Come la folla che si raduna in occasione di avvenimenti eccezionali ; Fama che si acquista per meriti eccezionali ; Memorabili eccezionali ; Atleti eccezionali ; Cose meravigliose o eccezionali ;

Cerca altre Definizioni