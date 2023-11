La definizione e la soluzione di: Gemelle in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Gemelle in volo

Contro ciascuna delle torri gemelle, in un attacco terroristico coordinato. la torre nord (wtc 1) venne colpita alle 8:46 dal volo american airlines 11, mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

