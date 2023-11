La definizione e la soluzione di: Frutta secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NOCI | NOCCIOLE | MANDORLE | PINOLI



Significato/Curiosita : Frutta secca

Questa voce sull'argomento frutta è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la frutta secca è una categoria utilizzata... La nocciola, anche chiamata avellana, è il frutto del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già nell'antichità. Dopo le mandorle sono il frutto più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

