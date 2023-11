La definizione e la soluzione di: Fatto di cose di varia qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fatto di cose di varia qualita

Fare del bene in oggetto è importante, poiché la valutazione della qualità varia a seconda dell'utilizzo. per esempio, una persona può essere un ottimo... Il friggione (frizån in bolognese) è un piatto tipico bolognese, datato al 1886, la cui ricetta è stata depositata dall'Accademia italiana della ...