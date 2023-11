La definizione e la soluzione di: È fatta di maglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RETE

Significato/Curiosita : E fatta di maglie

Giovanna maglie, su rainews.it. url consultato il 23 maggio 2023. maria giovanna maglie – da conduttrice e autrice di radio 24 a vice direttore di ‘news’... Infrastrutture di rete per fornitura di servizi di base Rete – infrastruttura creata per la distribuzione di gas (gasdotti), petrolio (oleodotti), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È fatta di maglie : fatta; maglie; fatta andare in padella per insaporirla; fatta aspirare; La bellezza fatta dea; Una spontanea rinuncia fatta per devozione; Linea fatta con la penna; La materia di cui è fatta una questione oziosa; Sono fatte di maglie ; Ha maglie di ferro; Ha piccole maglie ; Hanno le maglie larghe o strette; La pubblicità sulle maglie degli atleti ing; Sulle maglie di calcio una stella ne vale dieci;

Cerca altre Definizioni