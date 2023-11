La definizione e la soluzione di: Esame di valutazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Esame di valutazione

Voce principale: esame di maturità. l'esame di stato in italia (denominato ufficialmente esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria... Il test di Turing è un criterio per determinare se una macchina sia in grado di esibire un comportamento intelligente. Tale criterio è stato ...