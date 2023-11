La definizione e la soluzione di: Un edificio non consacrato annesso alla cattedrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BATTISTERO

Significato/Curiosita : Un edificio non consacrato annesso alla cattedrale

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cattedrale di notre-dame (disambigua). la cattedrale metropolitana di notre-dame (in italiano nostra signora;... Il battistero (dal latino baptisterium, a sua volta dal greco antico ßaptst, baptistrion) è l'edificio separato da una chiesa (in genere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

