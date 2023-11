La definizione e la soluzione di: Dolce come una melodia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOAVE

Significato/Curiosita : Dolce come una melodia

Musicale: per costoro il flauto dolce era uno degli strumenti più accessibili e permetteva di suonare una gran quantità di melodie popolari. a testimonianza... Soave (Soàve in veneto) è un comune italiano di 7 188 abitanti della provincia di Verona in Veneto, Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

