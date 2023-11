La definizione e la soluzione di: Diminuire, attenuarsi di un fenomeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCEMARE

Significato/Curiosita : Diminuire attenuarsi di un fenomeno

Termini di saldo giunse per la prima volta a mostrare nel 1979 un valore negativo. è conseguenza di ciò il costante attenuarsi dei livelli di natalità... La Juventus Football Club (dal latino: iuventus, «gioventù»), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Diminuire, attenuarsi di un fenomeno : diminuire; attenuarsi; fenomeno; Scendere o diminuire ; diminuire ridurre; Fatti diminuire di livello; Percentuale applicata per diminuire un prezzo; diminuire di peso; diminuire il volume della radio; fenomeno tellurico; fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; fenomeno di origine nervosa; Come il fenomeno che non può tornare indietro; fenomeno di culto di personalità dello spettacolo;

Cerca altre Definizioni