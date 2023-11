La definizione e la soluzione di: Lo è il denaro impiegato in modo che possa fruttare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INVESTITO

Significato/Curiosita : Lo e il denaro impiegato in modo che possa fruttare

Voce principale: il paradiso delle signore. sono qui riportati, in modo più dettagliato, i maggiori personaggi della serie televisiva il paradiso delle... Il rendimento del capitale investito, comunemente noto con l'acronimo inglese ROCE (return on capital employed) è un indice economico dell'efficienza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è il denaro impiegato in modo che possa fruttare : denaro; impiegato; modo; possa; fruttare; Corrompere con denaro ; Il denaro in tasca; Restituire il denaro ricevuto; Quantità di denaro ; Servizio di trasferimento di denaro attraverso Internet |; Servizio di trasferimento di denaro attraverso Internet; Un missile molto impiegato nelle battaglie aeree; Un impiegato allo sportello; Un impiegato della pubblica amministrazione; impiegato che ha diretto contatto col pubblico; La percepisce l impiegato ; Viene impiegato per foderare; Prendere Roma per diffuso modo di dire; Un modo che si coniuga; Si taglia al toro per modo di dire; Un modo di vendere ai dettaglianti; Un modo di vincere; Un modo di camminare; Che corrisponde a quanto di meglio si possa avere; Si dice si possa essere sordi come tale strumento; Si dice si possa mettere crescendo; Battisti si chiede come possa arginare il mare; Dove nessuno possa sentire con tre parole latine;

Cerca altre Definizioni