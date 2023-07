Cuore di orco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cuore di orco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RC

Significato/Curiosita : Cuore di orco

orco feglino (orco - fëin in ligure) è un comune italiano di 927 abitanti della provincia di savona in liguria. il comune è situato nell'alta valle del... Un circuito rc (dall'inglese resistor-capacitor, resistenza-condensatore) è un circuito elettrico del primo ordine basato su una resistenza e sulla presenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Cuore di orco : cuore; orco; Il cuore di Mosè; Il cuore del poeta; Si dice lo sia uno dal cuore d oro; Aborrire con lutto il cuore ; cuore di vipera; cuore di calmucco; Rio de il Corco vado; L antica regione greca con Tebe e orco meno; Sporco gretto; Sporco turpe; Estorco no denaro; Non sporco ;

